En vivo: Boca debuta en la Copa Argentina con la obligación de cambiar su imagen

Con un equipo alternativo y el debut de Bareiro, el Xeneize quiere evitar sobresaltos ante Gimnasia de Chivilcoy para dar el primer paso.
Boca abrirá este martes su participación en la Copa Argentina 2026. Desde las 21:15, el “Xeneize” enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena, por los 16avos de final del certamen más federal del país. El encuentro será dirigido por Facundo Tello y contará con transmisión en vivo de TyC Sports.
