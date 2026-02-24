Este es el cronograma de pago de sueldos de la administración pública que cobrará con el 42,4% de aumento

El ministerio de Economía de Santiago del Estero informó cómo será la forma de pago para los empleados de la administración.

Hoy 18:59

El Ministerio de Economía de la provincia dio a conocer las fechas de pago de los haberes correspondientes a febrero para toda la administración pública.

El día jueves 26 estará disponible el sueldo de los trabajadores que tengan como último dígito del DNI los números 0, 1, 2, 3 o 4.

Mientras que el viernes 27 podrán percibir su pago los agentes que tengan el 5, 6, 7, 8 o 9 como última cifra del documento de identidad.

Vale recordar que a partir de este mes se hace efectivo el incremento salarial del 42,4% en el sueldo básico, anunciado por el gobernador Elías Suárez, en acuerdo con los sectores que conforman la Mesa de Diálogo y Trabajo.