En vivo: Central Córdoba recibe a Talleres con la necesidad de reencontrarse con el triunfo

El Ferro enfrenta a la T en el Estadio Único “Madre de Ciudades” por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Hoy 22:15

Central Córdoba afrontará este martes un partido clave para su presente en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Desde las 19.45, el Ferroviario recibirá a Talleres en el imponente Estadio Único "Madre de Ciudades", por la séptima fecha de la Zona A, con la obligación de reencontrarse con el triunfo ante su gente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO