Boca debuta en la Copa Argentina con la obligación de cambiar su imagen

Con un equipo alternativo y el debut de Bareiro, el Xeneize quiere evitar sobresaltos ante Gimnasia de Chivilcoy para dar el primer paso.

Hoy 07:16

Boca abrirá este martes su participación en la Copa Argentina 2026. Desde las 21:15, el “Xeneize” enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena, por los 16avos de final del certamen más federal del país. El encuentro será dirigido por Facundo Tello y contará con transmisión en vivo de TyC Sports.

El conjunto azul y oro llega con la obligación de avanzar. Tras un inicio irregular en el Torneo Apertura, donde marcha noveno y fuera de la zona de clasificación luego de seis fechas, el empate ante Racing encendió las alarmas y dejó al ciclo de Claudio Úbeda bajo la lupa.

Rotación y debut esperado

Para este estreno copero, el entrenador apostará por una formación alternativa, con mayoría de suplentes respecto al equipo que igualó en La Bombonera. La idea es administrar cargas y fomentar la competencia interna en un calendario exigente.

La gran novedad será el debut como titular de Adam Bareiro. El delantero paraguayo llegó esta semana a Buenos Aires y, a pocos días de su incorporación, tendrá sus primeros minutos oficiales con la camiseta xeneize.

En contrapartida, la ausencia más resonante será la de Edinson Cavani. Tras su floja actuación ante Racing y algunos silbidos en La Bombonera, el cuerpo técnico decidió preservarlo físicamente y que permanezca en el predio, enfocado en su puesta a punto.

Un rival sin presión

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy milita en el Federal A y afronta el duelo con la ilusión de dar el golpe. No compite oficialmente desde el 16 de noviembre, pero intentará cerrar espacios, sostener la intensidad y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

La diferencia de jerarquía es amplia, aunque en la Copa Argentina las sorpresas no son novedad. Para el conjunto bonaerense, una victoria ante Boca significaría una de las grandes hazañas del torneo.

Probable formación de Boca

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.

Boca buscará evitar sobresaltos en Salta y dar el primer paso en la Copa Argentina, en una noche que puede marcar el pulso inmediato de su temporada.