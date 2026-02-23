Panel renovado y debates asegurados en "Gran Hermano: Generación Dorada"

La edición 2026 del reality llega con figuras históricas, nuevos analistas y una fuerte apuesta multiplataforma para celebrar los 25 años del formato en la TV argentina.

Hoy 23:41

La cuenta regresiva terminó y Gran Hermano regresó a la pantalla de Telefe con una edición especial titulada Generación Dorada. A un cuarto de siglo de su desembarco en el país, el reality apuesta a una temporada con nuevas reglas, fuerte presencia digital y un panel de analistas que combina experiencia y renovación.

Con Santiago del Moro nuevamente al frente de la conducción, el ciclo buscará potenciar el análisis del juego con miradas diversas sobre la convivencia, las estrategias y las tensiones dentro de la casa.

Los analistas históricos que continúan

Entre los nombres que ya son marca registrada del reality aparece Gastón Trezeguet, uno de los exjugadores más emblemáticos del formato y hoy analista habitual del ciclo. A su lado volverá Laura Ubfal, reconocida por su mirada filosa sobre los comportamientos dentro de la casa.

También seguirá Ceferino Reato, quien aporta una lectura más política sobre las relaciones de poder que se construyen en el juego. Completan la base consolidada Sol Pérez, Eliana Guercio y Gustavo Conti, todos con experiencia previa en el análisis del reality.

Las caras nuevas del panel

La edición 2026 también suma nuevas voces. Se incorpora la periodista Mariana Brey, quien aportará una mirada más informativa y directa sobre el desarrollo del juego. A ella se suma Ana Laura Román, con experiencia en comunicación y política, lo que podría enriquecer la lectura de liderazgos, alianzas y estrategias.

El filósofo y periodista Tomás Balmaceda participará como invitado en el análisis, mientras que la exjugadora Eugenia Ruiz se posicionará ahora del otro lado del estudio, aportando su experiencia directa dentro de la casa.

Uno de los ingresos más llamativos será el del último campeón del reality, Santiago Tato Algorta, quien pasará de participante a analista en apenas un año, aportando una perspectiva fresca sobre la competencia.

Un ecosistema que se expande

El universo del programa también continuará fuera de las galas principales. Robertito Funes Ugarte seguirá al frente de La Noche de los Ex, donde antiguos participantes reaccionarán en vivo a los acontecimientos del reality.

En paralelo, la propuesta digital incluirá espacios como La Cumbre, conducido por Del Moro para recibir al eliminado, y La Jugada, con análisis y reacciones desde el streaming oficial del canal.

Una casa renovada y nuevas dinámicas

Según adelantó la producción, la temporada celebrará los 25 años del formato con cambios en la dinámica del juego y una casa completamente renovada. Entre las novedades habrá dos piletas, un sector de pole dance, un “punto verde” y una misteriosa puerta cuyo objetivo aún no fue revelado.

El estudio también fue ampliado, con más de 500 metros cuadrados de pantallas y capacidad para más de 650 personas en la tribuna, reforzando el carácter de espectáculo en vivo que distingue a cada gala.