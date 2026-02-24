Central Córdoba recibe a Talleres con la necesidad de reencontrarse con el triunfo

El Ferro enfrenta a la T en el Estadio Único “Madre de Ciudades” por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Central Córdoba afrontará este martes un partido clave para su presente en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Desde las 19.45, el Ferroviario recibirá a Talleres en el imponente Estadio Único "Madre de Ciudades", por la séptima fecha de la Zona A, con la obligación de reencontrarse con el triunfo ante su gente.

El conjunto santiagueño atraviesa un momento complicado. Viene de quedar eliminado en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Jujuy, en la tanda de penales, en la primera fase de un certamen que supo conquistar. Luego cayó 2-0 ante Instituto en Córdoba y apenas sumó un punto tras empatar sin goles frente a Tigre en condición de local.

Un presente que exige reacción

El equipo dirigido por Lucas Pusineri necesita dar un golpe anímico y futbolístico. El entrenador fue claro tras el empate ante Tigre: “Estamos haciendo hincapié en el momento que atravesamos, plantando una semilla que a futuro pueda crecer. No hay tiempo para poder trabajar con el plantel porque no hay margen para disputar el partido del martes. Veremos con qué contamos para darle rodaje al equipo”.

La falta de resultados y el escaso margen de trabajo por el calendario ajustado condicionan al Ferroviario, que sabe que sumar de a tres en casa puede ser el punto de inflexión para cambiar la racha.

Un rival en alza

Enfrente estará Talleres, que llega con un presente opuesto. La “T” viene de un valioso triunfo 1-0 ante Rosario Central en Arroyito y acumula cuatro partidos oficiales sin derrotas —tres por Liga Profesional y uno por Copa Argentina—. El conjunto cordobés quiere consolidarse en la pelea de la Zona A.

Para Central Córdoba, el desafío es doble: cortar la mala racha y hacerlo ante un rival que atraviesa un buen momento.

Datos del partido

Torneo Apertura – Zona A – Fecha 7

Central Córdoba vs. Talleres

Estadio: Estadio Único Madre de Ciudades

Hora: 19.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Luis Lobo Medina