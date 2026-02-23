Fin de una era: Marcelo Gallardo anunció que se va de River y el jueves dirigirá su último partido

El DT e ídolo del Millonario comunicó que dejará su cargo luego del encuentro ante Banfield. Los malos resultados precipitaron la salida del entrenador más ganador de la historia del club.

Hoy 22:40

Marcelo Gallardo dejará de ser el entrenador de River Plate. La derrota 0-1 ante Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura —la 12ª caída en los últimos 20 partidos— marcó el final de su segundo ciclo al frente del Millonario. Este jueves se despedirá en el Monumental frente a Banfield, con la intención de cerrar su etapa con una victoria.

Tras la caída en Liniers, el Muñeco suspendió la conferencia de prensa y se tomó unas horas de reflexión que desembocaron en la decisión de ponerle punto final a un proceso que había comenzado en agosto de 2024, cuando regresó al club en reemplazo de Martín Demichelis.

Un ciclo sin títulos y lejos de su mejor versión

En este segundo período, River no consiguió títulos ni estuvo realmente cerca, con excepción de la Supercopa Internacional que perdió por penales ante Talleres de Córdoba, una final heredada de la gestión anterior. El balance arroja 85 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas.

Los puntos más altos fueron dos triunfos en el Superclásico frente a Boca Juniors: el 1-0 en La Bombonera por la Liga 2024 con equipo alternativo y el 2-1 en el Monumental por el Apertura 2025. Resultados importantes, pero insuficientes para sostener un proyecto que nunca logró consolidarse.

Eliminaciones, derrotas inesperadas y un plantel millonario

En el plano internacional, River no pudo competir en las Copas Libertadores que disputó: quedó claramente superado por Atlético Mineiro y Palmeiras, y ni siquiera logró clasificarse a la actual edición. También acumuló otras eliminaciones, un paso deslucido por el Mundial de Clubes y derrotas inesperadas como local ante Riestra, Sarmiento, Gimnasia y Tigre.

Todo esto ocurrió en un contexto económico favorable para la institución, que invirtió cerca de 100 millones de dólares en refuerzos solicitados por el propio entrenador. Sin embargo, el plantel nunca encontró equilibrio ni funcionamiento sostenido.

La caída ante el Vélez dirigido por Guillermo Barros Schelotto terminó siendo el golpe definitivo. Mientras la gloria de su primer ciclo —con 14 títulos entre 2014 y 2021— permanece intacta en la historia del club, esta segunda etapa dejará un recuerdo mucho más tenue.

River iniciará ahora la búsqueda de un nuevo entrenador para intentar reencauzar el rumbo deportivo y recuperar el protagonismo perdido.