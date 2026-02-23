Emprendedores de Santiago es tu Río destacaron el espacio otorgado por la Municipalidad para poder trabajar

Los emprendedores pudieron incrementar sus ventas en los diferentes rubros.

21:52

Emprendedores y artesanos destacaron el espacio que les otorgó la Municipalidad de la Capital en Santiago es tu Río durante los últimos dos meses, donde pudieron implementar sus ventas 632 participantes en diferentes rubros , consolidando así un lugar destinado a la producción local.

Hugo Jiménez, artesano dedicado a la producción de cuchillos, agradeció a la intendente Ing. Norma Fuentes y al área de Desarrollo Social, por el compromiso con los feriantes, porque “es un espacio que todos los años sirve para que nos conozcan tanto locales como turistas y durante todos los fines de semana, pese a cambios en el clima, se vive con una amplia participación de los emprendedores locales”.

“Ha sido muy buena experiencia, participativa, con ventas y Santiago es tu Río forma parte de una de las dos ferias de gran importancia que la ciudad tiene durante el año, una es esta y otra la del mes de julio”, resaltó.

Por su parte, Ezequiel Monarca, que trabaja en la producción de mates pintados a mano, reveló que su experiencia fue positiva, que tuvo una destacada venta y pudo dar a conocer el emprendimiento como también su presencia en la Tienda Parque Oeste.

“Estamos muy agradecidos con la Municipalidad de la Capital por darnos éste espacio a los productores locales porque nos permitió mostrar nuestra producción artesanal”, resaltó.

Durante ésta edición y en ese espacio, también estuvieron presentes artesanos dedicados a la confección de accesorios, indumentaria, decoración para el hogar, artesanías en cuero y alpaca, plantas y cactus, productos planificados y muchas otras propuestas pensadas para toda la familia; que se complementó con un patio gastronómico una variada oferta culinaria.

Por su carácter inclusivo e institucional, también formaron parte del programa de verano diferentes entidades civiles del medio, como: el INTA, la Asociación de Artesanos Santiagueños, Artesanos del Bicentenario, Santiago Diversidad y Colectiva Roja, además de ONG destinadas a emprendedores con discapacidad, que exhibieron y comercializaron sus productos.