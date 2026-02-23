Se entregó el prófugo por el ataque a tiros tras una gresca en Termas y quedó detenido

Alan Lescano se presentó junto a su abogada en la sede policial. La Fiscalía dispuso su detención por la causa de abuso de armas y por un hecho previo de hurto agravado.

Hoy 23:53

En el marco de la investigación por el violento episodio con disparos ocurrido días atrás en Termas de Río Hondo, se entregó el joven que permanecía prófugo y quedó inmediatamente detenido por orden judicial.

Se trata de Alan Ariel Lescano, de 21 años, quien se presentó de manera espontánea en el Departamento Robos y Hurtos DGI Departamental 6 acompañado por su abogada defensora, la doctora Espeche.

La medida fue dispuesta por la fiscal Pérez Vicens, quien ordenó que el acusado quede alojado en calidad de detenido en el marco de la causa por abuso de armas y daños, en la que se investiga el ataque contra Soledad Valeria Chávez.

También detenido por otra causa

Fuentes judiciales informaron que, además, Lescano fue notificado de que continuará detenido por un hecho previo de hurto agravado denunciado por José Leonardo Vicente Domínguez.

En esa causa intervienen el doctor Zanni y el fiscal Diego Vittar, en cumplimiento de una orden judicial que ya se encontraba vigente.

Con antecedentes

De acuerdo con la información oficial, tanto Lescano como el otro detenido en la causa cuentan con antecedentes, situación que será considerada en el avance del proceso judicial.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, mientras se analizan pruebas y testimonios para reconstruir con precisión lo ocurrido tras la gresca que derivó en los disparos.