Disparos tras una pelea en un boliche de Termas: allanamientos, un detenido y un prófugo

El violento episodio ocurrió a la salida de un evento bailable en Villa Río Hondo. La Justicia investiga abuso de armas y daños tras un ataque a tiros contra un automóvil.

Hoy 16:41

La Policía concretó este lunes 23 de febrero una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad de Termas de Río Hondo, en el marco de una causa por abuso de armas y daños, con intervención de la fiscal Pérez Vicens y autorización judicial del Dr. Silvio Salice.

La investigación se inició a partir de la denuncia de Soledad Valeria Chávez, de 23 años, quien relató que cerca de las 7 de la mañana regresaba a su domicilio junto a amigos a bordo de un automóvil Suzuki, cuando en inmediaciones de Juan Manuel de Rosas y 6° Pasaje fueron interceptados por una motocicleta Honda Tornado blanca.

Según su testimonio, los ocupantes del rodado —identificados como Alan Lescano y Nahuel Lazarte— efectuaron varios disparos de arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en la puerta del conductor, provocando daños materiales, tras lo cual los sospechosos se dieron a la fuga.

Gresca previa y un joven herido

De acuerdo con la investigación, previamente se había producido una pelea dentro del local bailable, donde resultó lesionado Nicolás Serrano, de 24 años.

El joven fue asistido en el CIS local por la médica María Marenco, quien diagnosticó traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento. Serrano debió recibir seis puntos de sutura y afrontará entre 10 y 15 días de curaciones.

Allanamientos y detención

A partir de los datos reunidos, el Departamento Robos y Hurtos de la DGI Departamental 6 dispuso allanamientos en tres domicilios vinculados a los sospechosos, con el objetivo de secuestrar la motocicleta involucrada, teléfonos celulares, armas de fuego, cartuchos y otros elementos de interés.

Dos de los procedimientos arrojaron resultado negativo. Sin embargo, en un tercer inmueble del barrio Herrera El Alto, Nahuel Ismael Lazarte, de 22 años, intentó escapar por el fondo de la vivienda. Tras un seguimiento a pie, fue interceptado por personal de Investigaciones y quedó detenido.

Si bien no se secuestraron elementos en el operativo, el acusado fue alojado a disposición de la fiscal interviniente.

En tanto, Alan Lescano continúa prófugo y pesa sobre él un pedido de detención vigente.

La causa sigue en etapa investigativa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.