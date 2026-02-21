Mitre festejó en la reanudación ante Estudiantes de Caseros y consiguió su primer triunfo en la Primera Nacional

Tras la suspensión de anoche, el Aurinegro se impuso por 1-0 en la continuidad del partido con gol de Claudio Salto.

Mitre consiguió su primera victoria en la Primera Nacional al derrotar 1-0 a Estudiantes de Caseros en el estadio “Dres. José y Antonio Castiglione”.

El encuentro había sido suspendido el domingo por problemas técnicos en el estadio ubicado en Roca y Tres de Febrero. Este lunes por la mañana se reanudó con dos tiempos de 19 minutos para completar el juego.

Golazo y festejo en casa

En el segundo “mini” tiempo, el Aurinegro encontró la ventaja gracias a un golazo de Claudio Salto, quien sacó un derechazo rasante que desató el festejo en el 8 de Abril.

Tras el tanto, Mitre se aferró a la diferencia y sostuvo el resultado hasta el final para sumar sus primeros tres puntos en el campeonato y dejar atrás la derrota en el debut.

El conjunto santiagueño buscará darle continuidad a este envión anímico cuando visite a Racing de Cordoba el próximo domingo desde las 18, por la tercera fecha de la Zona A.