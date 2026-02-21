Mitre festejó en la reanudación ante Estudiantes de Caseros y consiguió su primer triunfo en la Primera Nacional

Tras la suspensión de anoche, el Aurinegro se impuso por 1-0 en la continuidad del partido con gol de Claudio Salto.
Mitre consiguió su primera victoria en la Primera Nacional al derrotar 1-0 a Estudiantes de Caseros en el estadio “Dres. José y Antonio Castiglione”.
El encuentro había sido suspendido el domingo por problemas técnicos en el estadio ubicado en Roca y Tres de Febrero. Este lunes por la mañana se reanudó con dos tiempos de 19 minutos para completar el juego.
En el segundo “mini” tiempo, el Aurinegro encontró la ventaja gracias a un golazo de Claudio Salto, quien sacó un derechazo rasante que desató el festejo en el 8 de Abril.
Tras el tanto, Mitre se aferró a la diferencia y sostuvo el resultado hasta el final para sumar sus primeros tres puntos en el campeonato y dejar atrás la derrota en el debut.
El conjunto santiagueño buscará darle continuidad a este envión anímico cuando visite a Racing de Cordoba el próximo domingo desde las 18, por la tercera fecha de la Zona A.