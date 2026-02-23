Ingresar
Policiales

Vecino bandeño murió tras atragantarse con un pedazo de carne

Tenía 80 años. Fue llevado al Centro Integral de Salud Banda pero no pudo revertirse el cuadro fatal.

Hoy 07:25
Foto de archivo.

Un hombre, de 80 años, ingresó sin vida al Centro Integral de Salud Banda tras atragantarse con un trozo de carne mientras almorzaba en su casa del barrio Centro.

El dramático episodio se registró pasadas las 14.30 del último sábado cuando la víctima arribó al nosocomio bandeño, inconsciente, presuntamente tras haberse atragantado con la comida.

De acuerdo con fuentes policiales, la víctima ingresó al sector de urgencias y pese a los esfuerzos médicos no logró sobreponerse y falleció. Ante la situación, se dio intervención al fiscal de turno Dr. Nicolás Santillán, quien dispuso que el médico de Policía examine el cadáver.

Por ello, la Dra. Adelina Sauco, médica de Sanidad, realizó una inspección cadavérica a la víctima e indicó que habría sufrido una obstrucción en las vías aéreas mientras ingería alimentos.

El representante del Ministerio Público, además, solicitó que se tome entrevista a los familiares de la víctima que estuvieron junto a él en el momento del hecho. También pidió que personal de Bomberos proceda al traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para continuar con las diligencias de ley.

La causa quedó en manos de la Justicia, que buscará confirmar de manera fehaciente las circunstancias del deceso.

