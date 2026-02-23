Ingresar
Ola de violencia en México tras la muerte de “El Mencho”: al menos 14 muertos y 45 detenidos en 13 estados

Entre las víctimas hay siete integrantes de la Guardia Nacional. Los ataques incluyeron bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados, con epicentro en Guadalajara.

Hoy 01:10

Al menos 14 personas murieron —entre ellas siete miembros de la Guardia Nacional— y 45 fueron detenidas tras el asesinato del capo narco Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, en medio de una ola de violencia que sacudió a México y alcanzó a 13 de los 32 estados del país.

De acuerdo con reportes consignados por la agencia AP, los hechos se concentraron principalmente en el área metropolitana de Guadalajara, aunque también se extendieron a otros municipios del estado de Jalisco y regiones vecinas.

Según informes preliminares, grupos armados ejecutaron acciones coordinadas para bloquear rutas y avenidas mediante la quema de vehículos, además de perpetrar ataques directos contra fuerzas de seguridad. Se trata de una modalidad utilizada por organizaciones criminales para obstaculizar la respuesta oficial y sembrar temor entre la población.

El saldo de los enfrentamientos incluye además varios efectivos heridos, patrullas dañadas, comercios incendiados y ataques contra instalaciones públicas. También se registraron saqueos en decenas de tiendas, lo que generó horas de caos y paralización en sectores estratégicos.

Las autoridades mantienen operativos activos y continúan con las investigaciones para determinar el alcance real de los ataques y la responsabilidad de los grupos involucrados, mientras la tensión persiste en distintos puntos del país.

