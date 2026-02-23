"Condiciones potencialmente históricas": la tormenta invernal paralizó el noreste de Estados Unidos

Nueva York quedó en pausa ante un escenario climático inédito. Ráfagas intensas, visibilidad casi nula y una emergencia que obligó a cerrar rutas, escuelas y espectáculos.

Hoy 05:09

Una feroz tormenta invernal paralizó a Nueva York y a gran parte del noreste de Estados Unidos, con fuertes nevadas, vientos intensos y alertas de ventisca que obligaron a millones de personas a permanecer en sus casas. Las autoridades declararon emergencias, suspendieron el transporte y advirtieron que el fenómeno podría transformarse en un ciclón bomba, con condiciones potencialmente históricas.

Millones de personas en Nueva York y en una amplia franja del noreste estadounidense comenzaron el lunes bajo estrictas prohibiciones de circulación por carretera, mientras la tormenta avanzaba con nevadas persistentes, ráfagas violentas y una drástica reducción de la visibilidad. Las autoridades instaron a la población a evitar cualquier desplazamiento no esencial.

Durante la noche del domingo, los teléfonos celulares comenzaron a emitir alertas estridentes en toda la ciudad de Nueva York, anunciando la prohibición de circular hasta el mediodía del lunes debido a “peligrosas condiciones de ventisca”. Medidas similares fueron adoptadas en Nueva Jersey y Rhode Island, mientras el impacto del temporal se extendía rápidamente por la región.

El sistema de tormentas avanzó desde el sur hacia el norte, con alertas que abarcaban desde Maryland hasta Maine. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en muchas áreas podrían acumularse entre 30 y 60 centímetros de nieve, con momentos de nevadas intensas de hasta cinco centímetros por hora y visibilidad cercana a cero.

El transporte fue uno de los sectores más afectados. Aeropuertos regionales registraron cancelaciones y demoras generalizadas, mientras que en algunas zonas se suspendió el transporte público. Plataformas de reparto anunciaron la interrupción de las entregas ante la imposibilidad de circular con seguridad por calles cubiertas de nieve y hielo.

Las autoridades declararon el estado de emergencia en ciudades como Nueva York y Filadelfia, así como en varios estados del noreste, mientras se activaban planes de contingencia y preparación.

“Esperamos que las condiciones cambien drásticamente al avanzar la noche”, señaló el meteorólogo Frank Pereira, quien explicó que la tormenta podría convertirse en un ciclón bomba, un fenómeno que ocurre cuando la presión atmosférica desciende al menos 24 milibares en 24 horas. “Creemos que cumplirá con esa definición cuando el evento finalice”, agregó.

El impacto del temporal también alteró la rutina educativa y cultural. Las escuelas públicas de Nueva York y Boston cancelaron las clases presenciales, mientras que Filadelfia optó por dictarlas de manera virtual. El alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, calificó el fenómeno como “el primer día de nieve a la antigua desde 2019” y pidió a los vecinos extremar los cuidados.

En paralelo, equipos sociales recorrieron las calles para convencer a personas en situación de calle de trasladarse a refugios y centros de asistencia, ante el riesgo que representan las bajas temperaturas combinadas con el viento intenso. Varias instituciones culturales y sitios emblemáticos anunciaron cierres preventivos, entre ellos museos y teatros, mientras que los espectáculos de Broadway fueron cancelados.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las fuertes ráfagas de viento, combinadas con nieve pesada y húmeda, podrían provocar la caída de árboles y cortes prolongados de energía eléctrica. “Es una combinación peligrosa que puede generar daños significativos”, señaló el meteorólogo Bryce Williams, desde la oficina de Boston del organismo.

Ante el avance de la tormenta, las autoridades municipales pusieron en marcha operativos de limpieza y despeje de nieve, con cuadrillas trabajando desde la noche del domingo para intentar mitigar el impacto del temporal. Empresas privadas del sector anticiparon jornadas de trabajo ininterrumpidas durante varios días para retirar la nieve acumulada en calles, accesos y zonas comerciales.

Mientras tanto, el noreste de Estados Unidos se preparaba para atravesar horas críticas, con la advertencia de que el fenómeno podría dejar registros históricos de nieve y viento antes de comenzar a debilitarse hacia el final del lunes.