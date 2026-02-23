Ingresar
El tiempo para este lunes 23 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 34° de máxima y probables tormentas aisladas durante la mañana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y leve inestabilidad en las primeras horas. Para el martes, la temperatura ascenderá hasta los 36°.

Hoy 01:18

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes 23 de febrero se presentará caluroso en Santiago del Estero, con una temperatura máxima de 34° y una mínima de 20°.

De acuerdo al reporte oficial, se prevén leves probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que el resto de la jornada se mantendría con cielo nublado y sin fenómenos de relevancia.

La inestabilidad sería pasajera y limitada a las primeras horas del día, en un contexto de alta humedad y temperaturas elevadas.

En tanto, para el martes el pronóstico extendido anticipa un leve ascenso térmico, con una máxima de 36° y una mínima de 22°, acompañado por cielo nublado durante toda la jornada, sin precipitaciones significativas previstas hasta el momento.

De esta manera, la semana comenzará con calor intenso y nubosidad persistente en la provincia.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

