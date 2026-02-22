Susto en Añatuya: perdió el control de su camioneta e impacto contra un auto estacionado

El hecho ocurrió este domingo a la madrugada en Avenida 9 de Julio y calle Manzione.

Un accidente de tránsito alteró la calma de la madrugada de este domingo en el corazón del Barrio Centro de Añatuya. Alrededor de las 5 de la mañana, personal de la División Prevención de la Departamental N° 13 intervino en un siniestro vial que, afortunadamente, no terminó en tragedia.

El hecho fue detectado inicialmente por las cámaras de seguridad de la Sala de Monitoreo, donde el Sargento 1° Carlos Leiva dio aviso de una situación irregular en la esquina de Avenida 9 de Julio y Manzione. Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con una escena llamativa: una camioneta Toyota Hilux blanca se encontraba cruzada horizontalmente sobre la cinta asfáltica, bloqueando el tránsito.

El conductor del vehículo mayor, identificado como Facundo Noe Páez (30), relató a las autoridades que, al intentar realizar un giro en la mencionada intersección, perdió el control de la camioneta. En la maniobra, terminó impactando contra una motocicleta que se encontraba correctamente estacionada.

El motovehículo pertenece a Marcos Ignacio Trovina (20), vecino del barrio Mancione, quien se encontraba en las cercanías al momento del impacto.

Pese al despliegue policial y los daños materiales visibles en ambos rodados, el desenlace del incidente fue sorpresivo para los agentes. Según el informe oficial, Trovina manifestó su voluntad de no radicar actuaciones legales contra el conductor de la camioneta.

Asimismo, se constató que los vehículos ya habían sido removidos de su posición original antes del arribo del personal de la Comisaría Comunitaria N° 41. Finalmente, ambos protagonistas se negaron a realizar la exposición de tránsito correspondiente, dándose por finalizado el procedimiento en el lugar tras verificar que no hubo personas lesionadas.