Delfina Chaves y Martijn Lakemeier confirmaron su reconciliación tras seis meses separados y sorprendieron juntos en su cumpleaños

La actriz argentina y el actor neerlandés, protagonistas de la serie Máxima, volvieron a apostar al amor. El reencuentro se hizo público durante el festejo por los 30 años de ella en Buenos Aires.

Hoy 19:45

Lo que parecía ser una historia de amor nacida bajo los focos y terminada abruptamente volvió a sorprender a todos los fans de Delfina Chaves y Martijn Lakemeier. La actriz argentina y el actor neerlandés, protagonistas de la serie Máxima, donde ella interpreta a la reina Máxima Zorreguieta y él al rey Willem-Alexander de los Países Bajos, confirmaron su reconciliación tras seis meses de distancia. La noticia no tardó en recorrer redes, luego de que ambos se mostraran juntos en el reciente cumpleaños de la actriz, dejando en claro que la química que los unió en la ficción y la vida real sigue intacta.

Según detallaron en LAM (América), la pareja había compartido dos años y medio juntos en los Países Bajos, viviendo una relación que fue creciendo mientras trabajaban codo a codo en la exitosa serie internacional. Sin embargo, los diferentes proyectos profesionales y la distancia complicaron el vínculo: Delfina decidió regresar a la Argentina, donde el 19 de febrero celebró su cumpleaños número 30. Su vuelta coincidió con la cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada de Máxima, prevista para el 19 de marzo, una etapa cargada de emociones y expectativas para la actriz.

El sábado por la noche, Chaves organizó una fiesta íntima junto a familiares y amigos para celebrar su cumpleaños en Buenos Aires. Lo que no sabía era que su festejo iba a tener una sorpresa digna de un guion romántico: Lakemeier apareció de manera inesperada en la celebración, disfrazado con una peluca rubia y anteojos amarillos, y acercando la torta de cumpleaños decorada con un cartel de “30”. Las imágenes del reencuentro rápidamente circularon en redes, especialmente a través de las publicaciones de su hermana Paula Chaves y de la directora Rocío Crudo, confirmando así la reconciliación de la pareja.

La historia de Delfina y Martijn comenzó con rumores en febrero de 2024, cuando la prensa internacional y local notó la química entre ambos durante el rodaje de Máxima. En ese entonces, su hermana Paula fue consultada por LAM y, aunque intentó mantener la privacidad, su reacción dejó entrever que algo pasaba. “Los medios de allá la vinculan con el actor que hace del rey. Dicen que tienen química. ¿Te lo presentó? Porque estuvo acá, en el sur”, le preguntó la panelista Maite Peñoñori. La reacción de Paula, entre risas y silencios, fue tan elocuente como cualquier confirmación.

El romance quedó finalmente expuesto durante una entrevista que ambos actores dieron a un medio internacional. Al ser consultados sobre su relación, la periodista fue directa: “¿Hay algo más que nos puedan contar hoy? Porque no están actuando de una pareja enamorada, realmente lo son”. Delfina, con una sonrisa, no dudó en romper el silencio: “Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro. Y sí, creo que hay algo de química”. Por su parte, Martijn agregó: “Cuando terminamos el rodaje en septiembre, decidimos vernos incluso después del rodaje”.

Tras la separación de hace seis meses y la mudanza de Delfina de regreso a la Argentina, muchos pensaron que la historia había llegado a su fin. Sin embargo, el amor volvió a encontrar su camino. Ahora, con la segunda temporada de Máxima en el horizonte y el reencuentro confirmado, la pareja vuelve a apostar por su vínculo, generando expectativa tanto entre sus fans como en la prensa.



