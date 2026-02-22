La comparsa Profesía se consagró bicampeonato y reina de los corsos de Quimilí

​En una definición apasionante, la comparsa del barrio Triángulo retuvo la corona con 1375 puntos. Ludmila Herrera, de la misma agrupación, fue elegida Reina del Carnaval en una edición que reunió a miles de personas.

Hoy 22:30

La "Capital del Carnaval" en Santiago del Estero volvió a vibrar. Tras cuatro noches donde la magia, el color y el despliegue coreográfico colmaron las calles, la 49° edición de los Corsos de Carnaval Quimilí 2026 llegó a su fin con un veredicto contundente: la Copa regresa, una vez más, al corazón del barrio Triángulo.

La organización, encabezada por la Municipalidad de Quimilí bajo la gestión del Intendente Dr. Diego Ponti, cerró con éxito un evento que trascendió las fronteras locales, atrayendo a visitantes de toda la región y el país, consolidándose como la fiesta cultural más grande de la zona.

El podio del Carnaval: Una competencia de alto nivel

El recuento de puntos, realizado este domingo en la Casa de la Cultura, mantuvo en vilo a los integrantes de las cuatro comparsas competidoras. Finalmente, Profesía se alzó con la victoria máxima sumando un total de 1375 puntos, logrando una ventaja de 87 unidades sobre su seguidora más cercana.

Así quedaron las posiciones finales:

Profesía: 1375 puntos (Campeona)

Samba Total: 1288 puntos

Libertad: 1204 puntos

Aimará: 1079 puntos

Ludmila Herrera: La soberana de la ciudad

La alegría para el barrio Triángulo fue doble. Ludmila Herrera, representante de la comparsa ganadora, fue coronada como la nueva Reina de los Corsos de Carnaval Quimilí 2026. El Intendente Ponti fue el encargado de colocar los atributos a la joven, quien tendrá la responsabilidad de representar a la ciudad en eventos locales, provinciales y nacionales durante todo el año.

El cuadro de honor de la belleza y el talento quimilense se completó con:

1° Princesa: Tatiana Herrera (Comparsa Libertad).

2° Princesa: Florencia Berón (Comparsa Samba Total).

"Esta fiesta es el reflejo del esfuerzo de todo un año de las familias de Quimilí. Ver el brillo de nuestras comparsas nos llena de orgullo", destacaron desde la organización tras el cierre de una edición que ya calienta motores para su 50° aniversario el próximo año.