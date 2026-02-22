El gobernador de Salta le pidió a Cristina Kirchner "elecciones libres" dentro del peronismo

Gustavo Sáenz le exigió a la titular del Partido Justicialista que haya “democracia” en el espacio: “No sigan destruyendo el PJ”, remarcó.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, le solicitó a la titular del Partido Justicialista (PJ) y expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que dentro del espacio haya “elecciones libres” y que “dejen de destruir” al peronismo: “Vuelvan al Partido de la Victoria”, añadió.

Desde sus redes sociales, el mandatario provincial también atacó a su hijo y principal autoridad del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, quien junto “a sus amigos” también decide “a dedo” los posibles titulares de las sedes en las provincias de Jujuy y Salta.

“La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo, desde Buenos Aires, las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones. ¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué, Sra. Cristina, Ud. decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados?”, cuestionó Sáenz.

Posteriormente, recordó la fundación del Partido de la Victoria (PV) que se instaló formalmente en 2003, año en el que fue elegido Néstor Kirchner como presidente. El objetivo de su creación fue agrupar sectores políticos independientes, que no pertenecían a la estructura tradicional del Partido Justicialista, pero que se sentían identificados con el liderazgo tanto de Néstor como de Cristina Kirchner.

Desde su origen, fue una de las fuerzas centrales dentro de las coaliciones kirchneristas, como el Frente para la Victoria y que, actualmente, mantiene presencia en diversas provincias argentinas, especialmente en Salta.

“Vuelvan al Partido de la Victoria, no sigan destruyendo al PJ. Cambiaron las cosas, ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones. Cambió todo, pero en el PJ nacional siguen los mismos de siempre. Le llaman renovación al reciclaje. La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”, concluyó el mandatario.