Mitre completa su partido ante Estudiantes de Caseros buscando un triunfo

Tras la suspensión de anoche, se jugarán dos tiempos de 19 minutos esta mañana desde las 10.45.

Hoy 08:25

Mitre no pudo completar su presentación en el 8 de Abril. El encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires, por la Primera Nacional, fue suspendido cuando transcurrían 7 minutos del complemento y el marcador estaba igualado 0 a 0.

El duelo había tenido muy pocas emociones. En el primer tiempo casi no hubo situaciones claras y el trámite fue parejo, con mucha fricción en la mitad de la cancha y escasas aproximaciones a los arcos. El Aurinegro intentaba imponer condiciones en su casa, pero le costaba encontrar profundidad en los metros finales.

En el arranque del segundo tiempo, el desarrollo no cambió demasiado. El partido seguía cerrado y sin grandes chances cuando el árbitro decidió interrumpirlo definitivamente a los 7 minutos por problemas técnicos del estadio Dres. Castiglione.

El duelo se completará hoy desde las 10:45, se disputarán 2 tiempos de 19 minutos. Los hinchas aurinegros podrán concurrir a la reanudación del juego.