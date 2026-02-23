Conductor alcoholizado sembró peligro en la Ruta 34 frente a un parque de diversiones

El test de alcoholemia arrojó 2,83 gramos de alcohol por litro de sangre. El acompañante intentó agredir a los policías para impedir el procedimiento.

La noche del domingo en la localidad de Taboada estuvo marcada por un grave episodio vial que pudo haber terminado en tragedia. Cerca de la medianoche, personal de la Subcomisaría local detectó una camioneta que circulaba realizando maniobras peligrosas sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 666, en un sector cercano a la plaza principal y a un parque de diversiones con importante concurrencia de familias.

El vehículo, una Ford F-100, era conducido por Héctor Francisco Farías (31), quien avanzaba en zigzag, invadiendo carriles y poniendo en riesgo a peatones y automovilistas. La situación fue advertida por el oficial subinspector Gonzalo González, bajo la supervisión de la subcomisaria Mariela Leguizamón, quienes iniciaron un seguimiento preventivo hasta lograr que el rodado se detuviera en la banquina.

Al aproximarse, los efectivos constataron que del interior del vehículo emanaba un fuerte olor etílico y que sus ocupantes presentaban dificultades para expresarse con claridad. Minutos después, personal del Puesto Caminero practicó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue contundente: 2,83 g/l, un nivel que configura estado de ebriedad absoluta y supera ampliamente los límites permitidos por la legislación vigente.

Mientras los uniformados intentaban labrar el acta de infracción, el acompañante del conductor, Javier Elías Paz (28), adoptó una actitud hostil. Según fuentes policiales, comenzó a insultar y empujar al personal interviniente, con la aparente intención de obstaculizar el procedimiento y evitar sanciones.

Ante la agresividad del joven, se solicitó apoyo a la Sala de Monitoreo, arribando al lugar un móvil a cargo del subcomisario José Aballay, quien colaboró en la reducción y control del agresor, que ofrecía resistencia.

Informado de lo ocurrido, el fiscal de turno, Dr. Ángel Belloumini, dispuso el secuestro inmediato del vehículo y el traslado de Paz a sede policial en calidad de demorado. Posteriormente, tras ser identificado y una vez calmada la situación, el acompañante fue entregado a sus familiares. En tanto, el conductor quedó sujeto a severas multas y a la retención de su licencia de conducir.