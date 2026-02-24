El tiempo para este martes 24 de febrero en Santiago del Estero: jornada calurosa con máximas de 35ºC

El SMN informó que la mínima rondará los 22ºC y las condiciones de nubosidad parcial continuarán por la tarde-noche.

Hoy 01:45

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 24 de febrero una jornada calurosa en Santiago del Estero, con una temperatura máxima que alcanzará los 35°C y una mínima de 22°C.

Durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la mañana se presentará mayormente nublado. Por la tarde volverán las condiciones de nubosidad parcial y hacia la noche el cielo continuará parcialmente cubierto. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% a lo largo de todo el día.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la madrugada, la mañana y la tarde, con dirección predominante del norte, rotando y aumentando hacia la noche a valores de entre 13 y 22 km/h.