“Matame”, pedía a gritos un ladrón mientras se realizaba un corte en el cuello tras ser detenido

El delincuente, de 27 años de edad, entró a una vivienda a robar y fue sorprendido por el hijo de la dueña. Fue perseguido y reducido por vecinos.

Un violento y dramático episodio se vivió este lunes 23 de febrero alrededor de las 14 en inmediaciones de Av. Néstor Kirchner y calle Perú, cuando vecinos redujeron a un sujeto acusado de ingresar a robar a una vivienda y, al verse acorralado, intentó autolesionarse.

El aprehendido fue identificado como Nahuel Gabriel Brandán (27), domiciliado en barrio Mercantil.

El damnificado, G.E.O mayor de edad, manifestó que el sujeto había ingresado minutos antes a la vivienda de su madre, ubicada en barrio Toro Yacu, tras ejercer fuerza sobre una reja de una ventana. Del interior sustrajo toallas, sábanas, calzados, cinturones y otros elementos.

La propiedad se encontraba deshabitada. Al advertir la situación, Ovejero inició una persecución junto a un amigo, logrando recuperar los bienes que el sospechoso descartó en su huida.

Finalmente, el individuo fue alcanzado en Av. Néstor Kirchner y Perú. Allí, al intentar ser reducido, tomó un elemento cortante y se provocó una herida superficial en el cuello mientras gritaba:

“Matame, ya no quiero vivir más, mi familia ya no me quiere en mi casa, yo vivo debajo del puente”. Rápidamente le quitaron la improvisada arma y lograron contenerlo hasta la llegada del personal policial.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, el masculino quedó alojado en calidad de aprehendido. Se ordenó intervención de Criminalística, croquis ilustrativo, denuncia penal y entrevista a testigos.

El hecho generó fuerte conmoción entre vecinos del sector, no solo por el intento de robo sino por el dramático desenlace que pudo haber terminado en tragedia.