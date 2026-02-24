Ingresar
Venezuela: el chavismo informó 179 excarcelaciones por la ley de amnistía y crece la diferencia con cifras de ONG

La comisión parlamentaria encabezada por Jorge Arreaza aseguró que ya se procesaron 4.293 solicitudes y que unas 3.000 personas obtuvieron libertad plena. El Foro Penal, en cambio, reportó 109 liberaciones desde el 20 de febrero.

Hoy 16:46

Un total de 179 personas fueron excarceladas en Venezuela por la ley de amnistía aprobada por el chavismo, según un reporte del jefe de la comisión parlamentaria que hace seguimiento a la aplicación de la norma, Jorge Arreaza.

La ley impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos.

La cifra difiere de la confirmada por el Foro Penal, una ONG que monitorea las excarcelaciones de presos políticos. El vicepresidente de esa entidad, Gonzalo Hmiob, dijo hoy en X que las liberaciones ascienden a 109 desde el 20 de febrero.

Más de 4200 solicitudes procesó el chavismo

La amnistía no es automática. Exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso y dictar el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia.

El diputado Jorge Arreaza dijo que el sistema de justicia ya recibió 4293 solicitudes de amnistía.

Del total, unas 3000 personas que tenían libertad condicional recibieron libertad plena, también dentro de esa ley promulgada el 19 de febrero, según afirmó.

“Es extraordinario el ritmo que se lleva”, dijo Arreaza en una rueda de prensa.

