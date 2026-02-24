Añatuya: la Policía recuperó bienes robados en diversos hechos

Efectivos de la Comisaría 41 lograron secuestrar una notebook y sanitarios sustraídos en distintos hechos. La Fiscalía ordenó su restitución y continúan las investigaciones.

Hoy 23:14

En una serie de procedimientos considerados exitosos, personal de la Comisaría 41° de Añatuya logró recuperar diversos bienes denunciados como robados, entre ellos una computadora de alta gama y un juego completo de sanitarios, en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad.

Las tareas estuvieron a cargo de la Sección Robo y Hurto de la dependencia, que durante las últimas jornadas desplegó operativos en distintos sectores de la ciudad tras meses de trabajo investigativo y seguimiento de pistas.

Uno de los procedimientos se vinculó con una denuncia radicada en julio pasado. A partir de averiguaciones, los uniformados se trasladaron hasta un domicilio del barrio Tradición, donde un vecino de apellido Pacheco entregó voluntariamente un juego de baño completo —inodoro, bidet y lavamanos con grifería—. Según el informe policial, el hombre manifestó haber adquirido los elementos por $50.000 a un sujeto conocido como “Cabe Tevez”, quien cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y recientemente fue detenido.

Interiorizado del caso, el fiscal de turno, Ezequiel Bustamante, dispuso el secuestro de los sanitarios y su incorporación a la causa judicial.

En paralelo, los investigadores lograron recuperar una notebook Lenovo gris vinculada a un hurto denunciado por una vecina de apellido Morales. El procedimiento se concretó en el barrio 120 Viviendas, donde una mujer de 60 años entregó el equipo tras comprender su origen ilícito. La medida se realizó bajo directivas de la fiscal auxiliar Carola Olivera.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos no solo permite restituir bienes a sus propietarios, sino también desalentar la compra de objetos de procedencia dudosa, práctica que constituye un delito y alimenta el circuito de comercialización ilegal.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y desarticular los canales de reventa de elementos robados en la ciudad.