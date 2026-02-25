Tensión en La Banda: jubilado armado irrumpió en la casa de su ex pareja y exigía verla

La mujer denunció que el hombre, de 67 años, la amenazó de muerte. Su hijo intervino para evitar una tragedia.

Hoy 09:20

Una grave denuncia por violencia de género se registró en la ciudad de La Banda, donde un jubilado de 67 años fue detenido tras irrumpir armado en la vivienda de su ex pareja y amenazarla de muerte.

El hecho ocurrió en el barrio El Paraíso, donde la víctima, de 63 años, reside junto a sus hijos. Según la denuncia, el acusado llegó al domicilio en medio de gritos e insultos y exigía ver a la mujer.

De acuerdo con el relato, el hombre comenzó a proferir amenazas y a responsabilizarla por la separación. En un momento, realizó gestos intimidantes como si fuera a extraer un objeto de entre sus prendas, lo que generó temor entre los presentes.

El hijo de la mujer, de 24 años, intervino al advertir que el acusado solía portar armas. Lejos de calmarse, el jubilado exhibió un arma de fuego y advirtió que podría disparar si no lo dejaban ingresar a la habitación donde se encontraba su ex pareja.

La denunciante manifestó que no era la primera vez que sufría agresiones. Indicó que en un episodio anterior el hombre la había encerrado en una habitación y efectuado un disparo contra una pared mientras la mantenía cautiva.

Ante la situación, la familia solicitó la presencia policial. Efectivos de la Comisaría 15 arribaron al lugar, redujeron al acusado y secuestraron el arma que tenía en su poder.

Por disposición del fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dr. Álvaro Yagüe, el hombre quedó detenido mientras avanza la investigación.