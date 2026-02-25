“La divulgación de la imagen ha sido distorsionada”: el abogado de Agostina Páez habló del presente de su defendida

El Dr. Sebastián Robles objetó la edición del video por el cual Agostina Páez es acusada de injuria racial. Remarcó que lo principal hoy es que “Agostina regrese a Santiago del Estero.

Hoy 06:41

Uno de los abogados de Agostina Páez cuestionó la "transparencia" del video que desencadenó el proceso por "injuria racial", en Brasil, y señaló que toda la estrategia gira en que la joven santiagueña enfrente el proceso, pero en su provincia.

El Dr. Sebastián Robles lamentó que "haya sido totalmente distorsionada la divulgación de la imagen en la cual se ha viralizado y se ha dado contexto a esta denuncia penal. La persona que dice ser víctima es la persona que supuestamente filmaba, a quien no han sido dirigidos los supuestos gestos, sino supuestamente a la persona que le hace la seña".

Profundizó: "Pero esa persona que le hace la seña nunca pudo haber visto a Agustina porque en ese instante pasaba un vehículo. Es decir, se la tapa al momento de que él hace el gesto obsceno, que en realidad es un delito en Brasil. Él se da la vuelta, se ríe y sigue conversando con la otra persona, pero el otro empleado es la persona que filma y se siente agraviada víctima, pero no es destinataria de los gestos de Agustina. Y esa persona radica la denuncia".

Precisó Robles que no consta ningún tipo de evidencia ni elemento probatorio para esa acusación. En la práctica, "ella sigue con tobillera y no puede volver al país".

Agregó que ahora aguardan los 15 días fijados por el juez. "Él determinará si esto sigue, es decir, continúa con una etapa investigativa por la Fiscalía".

Consultado el mejor y peor escenario para la joven, Robles señaló: "El mejor que esto avance lo más rápido posible, que se puedan morigerar las medidas que se han solicitado de un primer momento, esto evitar de que ella pueda seguir con el proceso desde Argentina, que yo creo que eso va a pasar, va a ocurrir, con respecto a lo que hemos planteado nosotros. El peor escenario, que esto se ponga en un proceso mucho más lento y que la Fiscalía solicite que esas medidas se conserven, hasta tanto finalice la investigación en curso, con ella en Brasil", sintetizó.

Finalmente, Robles subrayó que todos los esfuerzos de los abogados "tienden a que Agostina regrese pronto a Santiago del Estero y desde aquí afronte cualquier decisión emanada de la Justicia de Brasil".