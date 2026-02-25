Pusineri a fondo: el cambio de actitud, el paro del fútbol, la comparación con De Felippe y la renuncia de Gallardo

El entrenador de Central Córdoba habló de todo en conferencia de prensa tras la victoria ante Talleres por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Hoy 00:36

“El equipo tuvo otra determinación, salió a jugar el partido con un volumen de competitividad mejor. Eso hace que el partido se haya buscado, sobre todo en el segundo tiempo, y logrando con la eficacia en la definición de los goles que nos trae aparejado tres puntos muy importantes”, arrancó diciendo Pusineri en conferencia de prensa.

El DT remarcó que la clave estuvo en la reacción tras un flojo primer tiempo. “Hubo un cambio actitudinal, a partir del cambio actitudinal construimos un mejor fútbol y esa determinación nos da la eficacia para poder ganar el partido”.

En ese sentido, aclaró que no hubo modificaciones tácticas sustanciales. “No hemos cambiado el sistema, lo hemos mantenido más allá de que el ingreso de Barrera lo haya hecho un poquito más dinámico, pero el esquema se mantuvo. El esquema fue lo que nos dio la posibilidad de sostener el resultado en un mal primer tiempo como el que tuvimos. Después en el segundo tiempo la ejecución fue mejor, la construcción fue mejor y la eficacia nos lleva a poder ganar el partido”.

Pusineri también se refirió al contexto del fútbol argentino y la exigencia constante en los procesos. “Es complejo. Este es un proceso de clasificación, son estos 16 partidos que a todos les cuesta, porque la paridad que existe en el fútbol argentino hace que les cueste a todos, inclusive a los equipos más grandes de nuestro país”.

Y agregó: “La gente muchas veces es intolerante a diversas situaciones, entonces esa intolerancia o esa ebullición muchas veces desmedida te hace perder un poquito el foco. Yo siempre trato de ser claro a la hora de responder para cuándo a uno lo contrataron, cuáles eran los objetivos y todo lo que lo rodea. Trato de ser tranquilo en las respuestas, tranquilo en la victoria y tranquilo también en la derrota”.

Sobre las comparaciones con ciclos anteriores y la presión del cargo, fue contundente: “No puedo consumir lo que se dice porque eso me alejaría de la posibilidad de visualizar lo que tengo para hacer. Uno se debe al profesionalismo, lo han elegido y por algo se trabaja. Lo que sí es complejo es cuando a uno lo eligen y a los 20 días ya no eligen tanto, entonces es más una cuestión de azar que de elección”.

En esa línea, explicó las dificultades estructurales que atravesó el plantel: “Hay algunos equipos que no logran una consolidación estructural. De acá se fueron 24 o se terminaron 24 contratos, de los cuales solamente a cinco se les ha podido renovar. Hay muchísimos cambios que hacen que sea difícil formar un nuevo grupo”.

Consultado sobre la pausa del fútbol argentino y el postergado encuentro ante Boca, sostuvo: “Es una medida de solidaridad que se ha adherido todo el fútbol argentino. El partido con Boca en algún otro día se va a disputar y seguramente a cancha llena. Es importante que también entre todos seamos solidarios los que conformamos y trabajamos en el fútbol argentino, así que me parece muy bien”.

En cuanto al análisis del desarrollo del juego, explicó la dinámica cambiante de los partidos. “En cada 90 minutos hay también micro partidos que te llevan a que uno puede dominar al rival y en otros minutos, de haber sido dominante, a ser dominado. Eso es el fútbol mismo, de ataque, defensa, transiciones y estados emocionales. Es muy difícil sostener la fortaleza mental para dominar a un equipo durante 90 minutos, eso no existe y eso es lo que lo hace atractivo”.

Finalmente, se refirió a la salida de Marcelo Gallardo de River y mostró respeto por la decisión del entrenador. “Son reglas de juego. Hay que capitalizarlas con tranquilidad, tratando de estar lo más en eje para tomar decisiones. Lo importante es trabajar. Seguramente Marcelo ha analizado bien su decisión y acompañar desde mi lugar de amistad y desearle siempre lo mejor”.

Con este triunfo, Central Córdoba suma tres puntos vitales en su camino dentro del Torneo Apertura, respaldado por una mejora futbolística y una respuesta anímica que, según su entrenador, resultó determinante.