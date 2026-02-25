Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026
Policiales

Femicidio de Ramona Medina: "Chucky" Bustamante fue indagado en el Centro Judicial de Termas

El acusado por el brutal crimen estará frente a las autoridades del Ministerio Público Fiscal. Ana Silvia Gérez y Milagros Pece asumieron como defensoras oficiales.

Hoy 13:44

Tras dos postergaciones, finalmente este miércoles Luis Ricardo "Chucky" Bustamante fue indagado en el Centro Judicial de Las Termas en el marco de la investigación por el aberrante femicidio de Ramona Medina.

Minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles, el principal acusado por el crimen arribó con una fuerte custodia policial. La indagatoria comenzó a las 11 y se extendió hasta pasadas las 13.

La Dra. Ana Silvia Gérez finalmente asumió la defensa de Bustamante, junto a la Dra. Milagros Pece.

TEMAS Femicidio Ramona Medina

