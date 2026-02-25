Millonario robo en el barrio Industria: se llevaron $5 millones de una vivienda

La víctima, una joven de 25 años, descubrió el hecho al regresar a su casa. La Policía sospecha que el autor sería alguien cercano por la forma en que actuó.

Una joven de 25 años, de apellido Trejo, denunció haber sido víctima de un millonario robo en su vivienda del barrio Industria, en la ciudad Capital. El hecho fue descubierto cerca de las 23.10 del lunes, cuando regresó a su domicilio ubicado en inmediaciones de Gaucho Rivero y 10º Pasaje.

De acuerdo con su relato ante los efectivos de la Comisaría 8ª, al ingresar advirtió que una ventana había sido violentada. Ya dentro de la propiedad, encontró muebles y prendas de vestir revueltos y esparcidos por el suelo, lo que evidenciaba que desconocidos habían registrado el lugar.

La damnificada se dirigió de inmediato a una caja donde guardaba sus ahorros y constató que había sido sustraída una suma cercana a $5.000.000, compuesta por billetes de distintas denominaciones ($20.000, $10.000, $2.000, $1.000 y $500). El recipiente estaba completamente vacío.

Si bien la joven manifestó desconocer quién podría ser el autor del hecho, los investigadores no descartan que se trate de alguien de su entorno, ya que los delincuentes habrían ido directamente en busca del dinero. Como dato llamativo, no se llevaron otros bienes de valor que se encontraban en la vivienda, entre ellos un televisor de 60 pulgadas.

La fiscal de turno, Dra. Melisa Fadel Pagani, dispuso la realización de un acta de constatación, el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y diversas pericias técnicas. Además, ordenó dar intervención a la división Robos y Hurtos y a la Brigada de la Comisaría 8ª para avanzar con la investigación.