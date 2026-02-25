EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:10

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jueves 26 de febrero: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo y El Quemado (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de Beltrán, Colonia Jaime y Monte Rico (dpto. Robles); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de La Invernada. (dpto. Figueroa); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Sauce Bajada y Nuevo Líbano (dpto. Banda); de 11:00 a 14:00 hs afectando a parte del barrio Parque de la ciudad Capital (comprendido entre Ejército Argentino, Roca, Chacabuco y Rivadavia) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Pampa de Los Guanacos (dpto. Copo).

Viernes 27 de febrero: de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Santo Domingo y a los barrios El Timbo y La Reserva (dpto. Robles); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad de Loreto (comprendido entre Juan F. Ibarra, Gumersindo Sayago, 9 de Julio y Taboada); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Cañada Del Medio, Las Palmeras, Rodeo De Soria, Hulla Pujio y El Churqui (dpto. Capital); de 11:30 a 14:30 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad de Loreto (comprendido entre Gumersindo Sayago, Juan F. Ibarra, H. Irigoyen y Eduardo Miguel) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Pampa de Los Guanacos (dpto. Copo).