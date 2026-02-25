Milei viaja a Nueva York para buscar inversiones y consolidar el respaldo: también invitó a gobernadores

La nueva travesía presidencial se producirá entre el 9 y el 11 de marzo e incluye la invitación a 10 gobernadores después del apoyo de aliados en el Congreso.

Hoy 20:55

El presidente Javier Milei encabezará la Argentina Week en Nueva York, un evento que reunirá a los principales referentes del mundo financiero, tecnológico y energético de Estados Unidos entre el 9 y el 11 de marzo, y donde además pretende estar al lado de diez gobernadores para mostrar que su plan de gestión tiene el respaldo de casi todo el arco político.

De acuerdo a lo que trascendió, el oficialismo cursó invitaciones al evento a Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Todavía los mandatarios no confirmaron participación en lo que será, para la gestión libertaria, una nueva escala de su estrategia internacional para atraer inversiones y consolidar el respaldo de Wall Street a su programa económico.

En torno a la agenda, el mandatario será el principal orador del encuentro que se desarrollará entre las sedes del JPMorgan Chase Tower y el Bank of America, aunque contará con un cóctel de bienvenida que se llevará a cabo el lunes 9, en el Consulado General de Argentina con la presencia de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.

Luego de ese acto de presentación, Milei hablará el martes 10 entre las 9 y las 10 hora local. Su exposición estará precedida por una presentación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. En la misma jornada, luego de la palabra presidencial, hablará el canciller Pablo Quirno. “Argentina y Estados Unidos: Desbloqueando la inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica”, lleva el título de su presentación.

Al mediodía, Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos y uno de los organizadores de la actividad, y Peter Lamelas, embajador en Argentina, protagonizarán un panel. Moderados por Neil Herrengton, Senior VP para las Américas de la US Chamber of Commerce, llevará el nombre de “Fundadores y embajadores: dando forma al próximo capítulo de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina”.