Perfumería árabe en auge: la alternativa que gana terreno frente a las fragancias tradicionales

El crecimiento del sector se consolidó tras la pandemia, impulsado por el precio, la duración y la viralización en redes sociales. Comerciante del rubro analizó el fenómeno y explicó por qué estas fragancias se volvieron tendencia.

Hoy 22:44

En los últimos años, la perfumería árabe comenzó a posicionarse con fuerza en el mercado argentino como una alternativa a las fragancias tradicionales de diseñador y de nicho. El fenómeno empezó a notarse entre 2021 y 2022, en un contexto de encarecimiento generalizado tras la pandemia, cuando los consumidores comenzaron a buscar opciones más accesibles sin resignar calidad.

Gastón Verón, comerciante del rubro perfumería, habló con Noticiero 7 y explicó que “en ese escenario surgieron distintas alternativas, como extractos, perfumes inspirados e imitaciones. Sin embargo, con el tiempo, las fragancias árabes originales lograron destacarse y construir su propio espacio dentro del mercado”.

“El predominio histórico siempre fue de los perfumes europeos, sobre todo franceses, y el mercado árabe estaba algo relegado. Pero desde 2022 empezaron a ingresar marcas que hoy son muy conocidas y que la gente identifica fácilmente”, señaló.

Entre las líneas más difundidas mencionó fragancias masculinas y femeninas que se popularizaron por su buena duración, sus envases llamativos y su precio competitivo. A diferencia de lo que ocurre con otras tendencias, el consumo no se concentra en un grupo etario específico.

“No tienen un público puntual: los compran tanto personas grandes como jóvenes. Eso muestra que el fenómeno es transversal”, explicó.

Redes sociales y precio: las claves del crecimiento

Verón consideró que el boom actual no implica que los perfumes árabes hayan desplazado a las marcas tradicionales, pero sí que se consolidaron como una opción fuerte dentro del mercado.

“Hoy están en todos lados y se volvieron tendencia por la relación precio-calidad. Son perfumes muy buenos a un valor accesible”, sostuvo.

El comerciante también destacó el rol central de las redes sociales en la difusión del fenómeno. Plataformas como TikTok, Instagram y Facebook funcionan como una vidriera clave para el sector, impulsando recomendaciones, reseñas y comparaciones que acercan el producto a nuevos consumidores.

De hecho, su propio emprendimiento comenzó de forma online, con asesoramiento personalizado y ventas a domicilio, hasta que el crecimiento digital permitió abrir un local físico tras casi tres años de actividad.

Calidad comparable a menor costo

Uno de los principales atractivos de la perfumería árabe es que, según los especialistas del sector, ofrece cualidades similares a las fragancias de diseñador, como duración, proyección y complejidad aromática, pero a un precio menor.

“Hay perfumes árabes que replican fragancias de nicho —las más exclusivas y costosas— con resultados muy buenos. Por eso muchos consumidores los adoptan como alternativa”, explicó Verón.

De todos modos, aclaró que las preferencias siguen siendo personales y que aún hay clientes que optan exclusivamente por marcas tradicionales.

Tendencias según la estación

En cuanto a las elecciones según la época del año, el comerciante señaló que en verano predominan los perfumes frescos y cítricos, con notas marinas o frutales, mientras que en otoño e invierno se imponen fragancias más cálidas, con presencia de vainilla, caramelo o maderas.

“La recomendación siempre es probar distintas opciones y encontrar la que mejor se adapte a cada persona”, concluyó.

El crecimiento de la perfumería árabe confirma así un cambio en los hábitos de consumo: el público busca calidad, identidad y buen precio, y las nuevas tendencias muestran que el mercado de fragancias continúa en plena transformación.