Ramiro Petros pidió autorización judicial para un chequeo médico: le realizaron estudios cardíacos

Este miércoles fue trasladado a un centro de salud antes de la audiencia clave.

Hoy 22:27

Ramiro Petros, el detenido imputado por presuntas estafas millonarias, amenazas y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, fue trasladado este miércoles a una clínica privada de Santiago del Estero para someterse a un control médico cardiológico, luego de que su defensa solicitara y obtuviera autorización judicial.

Según se informó en Noticiero 7, Petros salió de la clínica ubicada sobre calle Libertad, casi avenida Belgrano, tras realizarse los estudios correspondientes. La diligencia fue previamente autorizada por la Justicia, luego de que su defensa presentara el pedido formal.

De acuerdo a fuentes consultadas, la certificación médica indica que Petros presenta una patología cardíaca de tipo arrítmico, lo que requiere un monitoreo electrocardiográfico continuo durante 24 horas.

Este chequeo médico se da en la antesala de la audiencia programada para el próximo 4 de marzo, instancia en la que el Ministerio Público Fiscal deberá formalizar su postura respecto a la situación procesal del acusado.