En el último baile inolvidable para Gallardo en el Monumental, River recibe a Banfield

El Millonario se prepara para una jornada que quedará marcada en su historia, la despedida del Muñe, un grande que dirigirá su último encuentro y buscará despedirse con una victoria. Se juega desde las 19:15.

Hoy 07:30

Como cantó Bad Bunny hace días en el Monumental, será el último baile inolvidable para el Muñe. River recibe a Banfield este jueves a las 19.15 por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 en el último partido del Marcelo Gallardo en su segundo ciclo y el equipo necesita ganar para no alejarse de los playoffs.

El Millonario se prepara para una jornada que quedará marcada en su historia reciente. Tras la derrota ante Vélez en Liniers, Marcelo Gallardo decidió cerrar su segundo ciclo en el club y lo comunicó con un mensaje que conmovió al mundo riverplatense. Este jueves, en el Monumental, el Muñeco dirigirá su último encuentro y buscará despedirse con una victoria.

El presente deportivo no es el mejor. El Millonario marcha décimo en la Zona B con siete puntos, está fuera de los puestos de clasificación y ocupa el puesto 20 en la tabla anual. Además, acumula tres derrotas consecutivas y cuatro partidos sin triunfos en el Apertura, una racha que genera preocupación puertas adentro y que necesita cortar cuanto antes.

Para este compromiso, el DT no podrá contar con tres futbolistas que salieron lesionados ante el Fortín: Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y Franco Armani, bajas sensibles en un equipo que viene golpeado. En medio de un clima emocional fuerte, Gallardo define los últimos detalles de una formación que buscará recuperar intensidad y eficacia.

Del otro lado estará Banfield, que llega motivado tras golear 3-0 a Newell’s con un doblete del juvenil Tiziano Perrotta. El Taladro suma los mismos puntos que River pero tiene mejor diferencia de gol y, aunque todavía no logró sumar fuera de casa en el torneo, sabe que puede aprovechar el contexto para dar el golpe en Núñez.

Probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

DT: Marcelo Gallardo.

Probable formación de Banfield

Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

DT: Pedro Troglio.