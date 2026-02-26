El último baile del Muñe: Gallardo cerró su segundo ciclo en River con una victoria ante Banfield en el Monumental

El Millonario entre ovaciones y silbidos despidió a su histórico entrenador con una victoria por 3 a 1 en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura.

Hoy 21:45

El Estadio Monumental vivió una de esas noches que quedan tatuadas en la historia. La despedida de Marcelo Gallardo fue una mezcla de nostalgia, orgullo y dolor. Desde las 18.45, el “Muñeco, Muñeco” bajó desde la San Martín Alta y se repitió hasta el infinito. Para muchos fue prematura, para otros inevitable. Para casi todos, imposible de digerir.

Catorce títulos. Dos Copas Libertadores. Clásicos inolvidables ante Boca Juniors. Madrid. Mendoza. La era más gloriosa en la historia de River Plate tuvo su punto final en una tardenoche que fue más homenaje popular que partido oficial. No hubo plaquetas ni cotillón: sólo el técnico y su gente, conectados en una comunión que trascendió el resultado.

Gallardo eligió hablar con la formación. Apostó por varios juveniles y por dos hijos futbolísticos repatriados: Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, este último capitán en la despedida. También tuvo su estreno Facundo González y el desahogo final fue para Joaquín Freitas, el juvenil que marcó el tercer gol de una noche simbólica. Hasta el resistido Sebastián Driussi encontró red y abrazo.

El pitazo final de Hernán Mastrángelo marcó algo más que el cierre de un partido. Gallardo saludó, caminó solo hacia el túnel y evitó quebrarse. El estadio volvió a rugir cuando su figura desapareció en las penumbras. Fue la última imagen de un entrenador que ya es mito, estatua y leyenda viva. El Muñeco se fue del banco, pero quedó para siempre en la historia grande de River.