Grave accidente de motos en Avenida Lugones y Los Pioneros

Ocurrió alrededor de las 14 horas en el carril sur a norte. Personal del SEASE trasladó a los heridos hacia el Hospital Regional. En ese cruce hay semáforos.

Hoy 15:29

Un grave accidente de tránsito dejó como saldo dos personas heridas de gravedad, situación que requirió la intervención de ambulancias del SEASE.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lectores de Diario Panorama hicieron llegar imágenes del siniestro.

Tras colisionar, por causas a establecer, ambos rodados quedó sobre el carril sur a norte.

En el video que acompaña la nota, se puede observar un casco a varios metros de donde quedaron los conductores y las motocicletas involucradas.