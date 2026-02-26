“¡Cumplimos!”, la satisfacción de Quirno por consolidar en el Congreso el pacto Mercosur-UE

El canciller agradeció a los diputados por haber cumplido el compromiso asumido para las extraordinarias.

Hoy 23:14

El Congreso ratificó el acuerdo Mercosur‑Unión Europea en Diputados y el manifiesto de alegría del Gobierno no se hizo esperar. Fue el propio canciller Pablo Quirno quien publicó la victoria del gobierno de Milei.

El diplomático comentó: “Argentina acaba de ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea; en el Congreso nos comprometimos a tratarlo y aprobarlo en extraordinarias. Cumplimos”.

Además, felicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la diputada Patricia Bullrich: “Felicitaciones y agradecimiento a nuestro equipo en el Congreso, liderado por Martín Menem y Patricia Bullrich”.

¿Qué dijo el canciller Quirno sobre el acuerdo?



“La Unión Europea y el Mercosur consolidan una de las mayores áreas económicas del mundo: más de 700 millones de personas y un PBI de 22 billones de dólares”, afirmó y sumó que “con esta ratificación, la Comisión Europea (@eu_commission @vonderleyen) contará con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación provisional”, lo cual “permitirá que nuestras exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas”, amplió.



Y en este contexto subrayó que: “Elegimos apertura, competencia e integración al mundo, eso significa mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo”.



En el cierre del mensaje en su cuenta de X, dejó su sello: “La Argentina será próspera”, para seguir alentando acuerdos e inversiones para el país.