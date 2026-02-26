Ingresar
Pakistán le declaró la guerra a los talibanes en Afganistán: bombardeó Kabul tras una serie de ataques cruzados en la frontera

“Nuestra paciencia ha llegado a su límite”, advirtió el ministro de Defensa Khawaja Asif mientras explosiones y aviones de combate sacudían distintos sectores de Kabul.

Hoy 23:25

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró en horas de la noche de este jueves el inicio de una “guerra abierta” contra los talibanes de Afganistán, tras una serie de choques armados entre ambos países.

Nuestra paciencia ha llegado a su límite. Ahora es guerra abierta entre nosotros y ustedes”, publicó Asif en la red social X, oficializando el quiebre de relaciones y el comienzo de una nueva fase en el conflicto bilateral.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte tensión en la región, marcada por recientes enfrentamientos militares a lo largo de la frontera.

En la madrugada, fuertes explosiones sacudieron Kabul. Los estallidos comenzaron alrededor de la 1:50 y se escucharon en varios sectores de la ciudad, acompañados por el sonido de aviones de combate.

Un residente relató que se registraron hasta ocho explosiones, algunas de ellas tan cercanas que llegaron a sacudir viviendas. Posteriormente, se oyeron ráfagas de disparos en el centro de la capital hasta cerca de las 2:30.

“El primer par de explosiones ocurrió lejos de nuestra ubicación. Las últimas fueron mucho más próximas, sacudieron la casa y tras cada detonación se escuchaban aviones de combate”, relató un residente bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Más temprano, el ejército de Afganistán lanzó un ataque contra posiciones militares de Pakistán en la frontera común, en respuesta a los bombardeos aéreos que fuerzas paquistaníes realizaron días antes sobre territorio afgano.

