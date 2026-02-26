Añatuya: un hombre acusado de abigeato fue detenido tras fugarse por el monte y un policía terminó herido en el operativo

Domingo Américo Coria (29), alias “Nayo”, fue detenido luego de intentar escapar hacia una zona montuosa del barrio La Merced. El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos y dejó a un efectivo lesionado.

Hoy 21:37

Un procedimiento por abigeato realizado en la mañana de este jueves en la ciudad de Añatuya terminó con un sospechoso detenido y un efectivo policial herido, tras una persecución que se extendió por una zona montuosa.

El operativo se llevó a cabo minutos después de las 6 de la mañana, cuando personal de la Comisaría 41, junto a la Brigada de Investigaciones y efectivos de la Departamental 13, ejecutaron dos allanamientos simultáneos en el marco de una causa por robo de ganado, con orden judicial firmada por el fiscal auxiliar Dr. Guillermo Farías.

El primer procedimiento, realizado en la vivienda de una mujer de apellido Torrez, arrojó resultado negativo. Sin embargo, en un segundo domicilio, perteneciente a una mujer de apellido Farías, los uniformados localizaron a Domingo Américo Coria (29), conocido como “Nayo”, señalado como uno de los implicados en la causa.

Al advertir la presencia policial, el acusado desobedeció la orden de detención y emprendió una huida hacia una zona de monte en el barrio La Merced. La persecución se extendió por aproximadamente 200 metros, hasta que el sospechoso perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Pese a la caída, Coria ofreció resistencia y se produjo un forcejeo con los efectivos que intentaban reducirlo. Finalmente fue controlado y esposado en el lugar.

Durante la maniobra de aprehensión, uno de los policías que encabezó la intervención resultó lesionado. El efectivo fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica por parte de la Dra. Paola Luna, quien luego dispuso su derivación a un especialista.

Tras informar lo ocurrido al fiscal interviniente, se dispuso la detención formal de Coria, quien quedó alojado en la dependencia policial. Además de la causa por abigeato, se le sumarán actuaciones por resistencia a la autoridad y lesiones en el marco del procedimiento.