El tiempo para este viernes 27 de febrero en Santiago del Estero: prevén lluvias y vientos durante la jornada

Hoy 01:08

Luego de la lluvia registrada el jueves por la noche y durante la madrugada de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional informó que persiste la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Santiago del Estero. El organismo advirtió que el área será afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

De acuerdo con el parte oficial emitido en la madrugada, las tormentas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

En cuanto a las condiciones, la temperatura se ubicaba en 22,2°C pasada la medianoche, con una elevada humedad del 95%, viento del sudeste a 15 km/h y cielo mayormente nublado con tormenta débil. Para la jornada de este viernes se anticipa una mínima de 22°C y una máxima de 31°C. Durante la madrugada se esperan tormentas fuertes, chaparrones hacia la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde y noche.

De cara al fin de semana, el calor volverá a ganar protagonismo en la “Madre de Ciudades”: el sábado la máxima alcanzaría los 34°C y el domingo los 35°C, mientras que el lunes podría trepar hasta los 36°C. Si bien las lluvias trajeron algo de alivio momentáneo, el pronóstico indica que las altas temperaturas continuarán marcando el pulso del tiempo en la provincia.