El gobernador Elías Suárez y la intendente Fuentes inauguraron el jardín municipal Papa Francisco

Hoy 00:03

El gobernador de la Provincia, Elías Suárez, y la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, inauguraron el jardín de infantes municipal Nº 27 Papa Francisco, en el barrio Saint Germés, en un acto en el que estuvieron acompañados por docentes, alumnos y padres de la nueva institución, que tiene como base formativa la educación ambiental, digital, programación y robótica y educación vial.

“Este nuevo jardín es un moderno e innovador edificio con su forma de infinito, que no es solo una cuestión arquitectónica, es un símbolo que nos recuerda que la educación es un camino sin límites y que el futuro de nuestros niños y niñas es una construcción permanente”, remarcó la Ing. Fuentes, en la ceremonia que también dio inicio al ciclo lectivo del nivel inicial municipal.

Durante el acto, acompañaron al gobernador y a la intendente, el vicegobernador, Carlos Silva Neder, el Jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y la ministra de Educación, Mariela Nassif, y funcionarios provinciales, municipales, autoridades de la universidades y representes de entidades y asociaciones.

Durante su discurso, la intendente Fuentes remarcó que “priorizar la educación es uno de los principales lineamientos trazados por nuestro gobernador Elías Suárez”.

“En un contexto tan crítico como en el que estamos insertos hoy todos los argentinos –dijo-, en medio de una incertidumbre social, política y económica, nuestra ciudad no es ajena a esta realidad en la que debemos trabajar más que nunca para llegar a todos los barrios porque queremos a nuestros niños y niñas en nuestra salitas formándose y aprendiendo”.

En la misma línea de acción, la jefa comunal sostuvo: “Cuando de educación se trata, no existe y no debe existir posibilidad alguna de ajuste, porque educación y salud son temas prioritarios en la agenda de cualquier gobierno”

También destacó el papel de los docentes municipales que “demuestran cada año la profunda vocación que les motiva a dar lo mejor” y que se traduce en una “óptima calidad educativa”.

Indicó que este año la matrícula en los tres ciclos de los jardines de infantes asciende a 3700 alumnos, con la posibilidad de seguir sumando nuevas incorporaciones. De ese número 1200 ingresan a primer ciclo. También se suman 150 alumnos integrados con necesidad de aprendizaje diferente.

Por su parte, la directora de Educación de la Capital, Josefina Muratore, señaló el avance que tuvo el servicio educativo municipal con capacitaciones a docentes, la incorporación de equipamientos y de mejoras y construcción de nuevo edificios, que además permitió sumar el jardín Nº 27 Papa Francisco.

El nuevo establecimiento cuenta con cinco salas comunes, laboratorio, sala de arte, sala de informática, ludoteca, biblioteca y un anfiteatro cubierto de 260 metros cuadrados con espacios dinámicos que acompañan nuevas formas de enseñar y aprender.

Por su compromiso ambiental también tiene huertas ecológicas, parquización con especies autóctonas, recuperación de agua de lluvia para el riego de la huerta utilizando un molino de viento y un diseño de doble piel del edificio que optimiza la luz natural y reduce el consumo energético.

Además de una pista para la enseñanza de la educación vial, con vehículos eléctricos para los alumnos. También caminerías, circuito deportivo, espacios recreativos, juegos infantiles e iluminación LED con energía solar. En los patios centrales interiores se instaló un piso vinílico que reduce el impacto.