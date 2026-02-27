Tercer femicidio en el mes en Santiago del Estero: apuñaló a su pareja y el cuerpo fue descubierto por sus hijos

Ramón César Jiménez apuñaló a su pareja y la dejó en la cama, donde fue hallada por los hijos menores. El femicida está prófugo, según indicaron fuentes judiciales.

Hoy 14:26

El Fiscal Coordinador de la circunscripción Banda, Dr. Ignacio Guzmán, en diálogo con Diario Panorama, indicó que se encuentran trabajando junto al fiscal de turno por Género y Violencia Intrafamiliar, Dr. Álvaro Yagüe, en tratar de dar con el paradero de Ramón César Jiménez, por ahora único sospechoso del femicidio de María Amanda Chazarreta (30).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la información brindada por el funcionario judicial a este medio, el hermano del femicida se puso en contacto con personal policial a las 7:40 de la mañana de este viernes.

Allí habría indicado que minutos antes sus sobrinos, dos menores que su hermano tenía en común con Chazarreta, le avisaron que su madre estaba tendida en la cama toda manchada de sangre.

Fue así que se dirigió a la vivienda de su hermano, contigua a la suya, y tras ingresar pudo observar que la misma tenía heridas y estaba en medio de un charco de sangre.

Te recomendamos: Conmoción por un nuevo femicidio: una mujer murió apuñalada

Ante esta situación dio aviso a la policía, quienes llegaron al domicilio junto a personal de salud, en el móvil ECO 1, quienes solo pudieron constatar que la mujer estaba sin vida.

Tras confirmarse la muerte, los fiscales Guzmán y Yagüe se dirigieron al lugar, así como también peritos de la División Criminalística y la unidad morguera, para el traslado del cuerpo a la morgue judicial para su autopsia.

Secuestro

En el lugar se pudo secuestrar un cuchillo, el que habría usado Jiménez para cometer el femicidio, como así también otros elementos que hacen a la causa.

En el momento de arribar el personal policial, el atacante no se encontraba en el lugar, por lo que es intensamente buscado.

También se quiere establecer si los menores estuvieron dentro de la vivienda al momento del ataque que terminó con la vida de María Chazarreta.