Hallaron muerto a Ramón César Jiménez: al único sospechoso del femicidio en El Aibe

El cuerpo fue hallado en una zona montuosa cercana a la vivienda donde ocurrió el femicidio

Hoy 14:59

El femicidio que sacudió a la localidad de El Aibe, en el departamento Banda, tuvo un nuevo y trágico capítulo este viernes. El principal sospechoso del femicidio de María Amanda Chazarreta, de 30 años, fue hallado sin vida en una zona montuosa cercana a su vivienda.

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo de Ramón César Jiménez fue encontrado ahorcado en el monte, a unos 400 metros de su domicilio, en la misma localidad donde horas antes había sido hallada sin vida su expareja. El descubrimiento se produjo en el marco de los rastrillajes que se llevaban adelante tras el crimen, que había sido denunciado en las primeras horas de la mañana.

Personal policial y peritos trabajaron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes, mientras que la Justicia ordenó las medidas de rigor para establecer fehacientemente las circunstancias del deceso. La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente en Violencia de Género e Intrafamiliar.

El hecho generó profunda conmoción en la comunidad de El Aibe, donde vecinos aún no salen del estupor por el desenlace de una historia marcada por la violencia y la tragedia.