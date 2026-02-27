Treces puñaladas y antecedentes de violencia: el contexto que rodea el femicidio de María Chazarreta

Fuentes cercanas a la víctima señalaron que la pareja mantenía denuncias cruzadas desde hace siete años y que el acusado había regresado a la vivienda hacía poco más de un mes. La Justicia avanza con autopsias y Cámara Gesell.

Hoy 22:49

Mientras avanza la investigación judicial, fuentes cercanas a la víctima, María Amanda Chazarreta, aportaron nuevos y conmocionantes datos sobre el femicidio ocurrido en El Aibe, departamento Banda, que dejó a tres menores sin su madre.

Según indicaron, la pareja mantenía una relación marcada por la violencia de ambos lados, con denuncias cruzadas desde hace al menos siete años. “Siempre se denunciaban pero después volvían”, señalaron. Incluso, el hombre se habría alejado por un tiempo, aunque luego retomó la convivencia. De acuerdo a estos testimonios, había regresado a la casa que compartían hacía poco más de un mes.

El desencadenante, siempre según el entorno familiar, habría sido que ella había iniciado una nueva relación y quería que él dejara la vivienda, propiedad del acusado.

Trece puñaladas y heridas de defensa

Las mismas fuentes señalaron que la mujer recibió 13 puñaladas: una en la espalda, dos debajo del pecho derecho, tres en los brazos —que serían de defensa— y el resto en el abdomen.

En la vivienda quedaron la moto, el auto y el celular del acusado, quien solo se habría llevado una linterna. Sus propios hermanos sospechaban que podía quitarse la vida.

El dramático relato del niño

Uno de los datos más dolorosos es que el hijo de seis años habría presenciado toda la escena. Tras el ataque, el hombre le habría dicho que fuera a la casa de su tía —que vive contigua— para avisar lo ocurrido. Eran cerca de las 5 de la madrugada, pero en ese momento no obtuvo respuesta.

Cerca de las 7 de la mañana, volvió y alertó a los familiares con una frase que estremece:

“Mi papá la hincó a mi mami. Está tirada en la cama y no se mueve”.

Cuando los familiares ingresaron a la vivienda, el acusado ya no se encontraba allí.

El hallazgo a 500 metros de la casa

La policía inició rastrillajes en la zona. En medio del operativo, observaron la actitud del perro de la familia, que estaba nervioso y cubierto de barro, y que iba y venía desde la vivienda. Al seguirlo, los efectivos encontraron el cuerpo del hombre colgado de un árbol, a unos 500 metros del domicilio, ya en estado de descomposición.

Se inició la autopsia correspondiente, mientras que la Justicia dispuso la realización de Cámara Gesell para el niño de seis años, quien fue testigo del hecho.

Un contexto de violencia sostenida

El entorno también señaló que se trataba de una familia atravesada por episodios violentos, y que el padre del acusado había fallecido en la vivienda tiempo atrás mientras cumplía una condena con tobillera electrónica.

Indicaron además que ella lo habría agredido en varias oportunidades y él intentó denunciar, aunque nunca se habrían dispuesto medidas judiciales firmes para ninguno de los dos.

La víctima era oriunda de San Lorenzo, mientras que el acusado era de El Aibe.

Tras el crimen, los niños quedaron a cargo de la abuela materna, en medio de una tragedia que vuelve a poner en foco la problemática de la violencia intrafamiliar y sus consecuencias irreparables.