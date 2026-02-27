Fotos: el Festival Nacional del Artesano llenó de color y música a Villa Ojo de Agua en su 29ª edición

Con una grilla de primer nivel, más de 90 artesanos y miles de personas colmando el predio del Club Instituto, la ciudad vive dos jornadas a puro folclore y compromiso social, en beneficio de 22 cooperadoras escolares.

Hoy 00:06

La ciudad de Villa Ojo de Agua vive una verdadera fiesta popular con la 29ª edición del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, un encuentro cultural que combina música, tradición y un fuerte espíritu solidario.

Desde temprano, el predio del Club Atlético Instituto comenzó a recibir a familias enteras, grupos de amigos y visitantes de distintos puntos de la provincia y el país. Banderas, sombreros, pañuelos, bombos y remeras festivaleras le dieron un marco vibrante a una de las celebraciones más esperadas del calendario.

Mirá las mejores fotos: