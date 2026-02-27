Fotos: el Festival Nacional del Artesano llenó de color y música a Villa Ojo de Agua en su 29ª edición

Con una grilla de primer nivel, más de 90 artesanos y miles de personas colmando el predio del Club Instituto, la ciudad vive dos jornadas a puro folclore y compromiso social, en beneficio de 22 cooperadoras escolares.
La ciudad de Villa Ojo de Agua vive una verdadera fiesta popular con la 29ª edición del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, un encuentro cultural que combina música, tradición y un fuerte espíritu solidario.
Desde temprano, el predio del Club Atlético Instituto comenzó a recibir a familias enteras, grupos de amigos y visitantes de distintos puntos de la provincia y el país. Banderas, sombreros, pañuelos, bombos y remeras festivaleras le dieron un marco vibrante a una de las celebraciones más esperadas del calendario.
Mirá las mejores fotos: