Boca volvió a decepcionar en la Bombonera con un empate ante Gimnasia de Mendoza

El Xeneize transita un flojo presente, sin reacción ni fútbol, igualó 1 a 1 ante el Lobo mendocino como local, por la fecha 8 del Torneo Apertura.

Hoy 19:50

En una noche inesperada en La Bombonera, Boca Juniors no pudo romper la resistencia de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y terminó igualando 1-1 por el Torneo Apertura. El equipo visitante hizo negocio en Buenos Aires y se llevó un empate que vale mucho, mientras que el Xeneize profundizó su mal momento y estiró a cuatro partidos la racha sin ganar.

La sorpresa llegó temprano. A los 15 minutos, Gimnasia aprovechó una pelota parada y golpeó primero: Luciano Paredes anticipó en el primer palo y metió un cabezazo entre varios defensores para el 0-1. Boca sintió el impacto y recién reaccionó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Lautaro Blanco envió un buen centro desde la derecha y Miguel Merentiel capturó una pelota suelta para definir de primera y marcar el empate.

El local incluso llegó a darlo vuelta antes del descanso. Un centro desde la izquierda encontró solo a Adam Bareiro, que convirtió de cabeza el 2-1, pero el VAR anuló la jugada por un offside previo de Lucas Janson. La decisión frenó el envión del equipo de Úbeda y mantuvo la igualdad de cara al complemento.

En el inicio del segundo tiempo, el entrenador movió el banco buscando más peso ofensivo: ingresaron Leandro Paredes, Kevin Zenón y Tomás Aranda por Milton Delgado, Williams Alarcón y Janson. Boca pasó a dominar territorialmente, empujó con intensidad y generó varias situaciones claras, con Aranda como uno de los puntos más altos al asociarse bien con Paredes y pisar seguido el área rival.

Sin embargo, pese a las chances creadas y al empuje constante, al Xeneize le faltó precisión en los metros finales. Gimnasia se defendió con orden, sostuvo el resultado hasta el final y celebró un empate trabajado. Boca, en cambio, volvió a dejar puntos en casa y la preocupación empieza a crecer en un equipo que todavía no encuentra respuestas.