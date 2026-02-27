Ingresar
En vivo: Central Córdoba visita a Independiente con la ilusión de confirmar su levantada en el Apertura

El Ferroviario juega este sábado a las 20 en Avellaneda ante el Rojo por la fecha 8. Viene de sumar cuatro puntos en sus últimos dos partidos y quiere meterse en zona de clasificación.

Hoy 19:17

Central Córdoba tendrá una parada brava este sábado cuando visite, desde las 20:00, a Independiente en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El equipo santiagueño llega con el ánimo en alza y buscará dar el golpe en Avellaneda para seguir escalando en la tabla.

