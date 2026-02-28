La intendente Fuentes destacó la presencia familiar en el Corso 2026: reviví el evento este domingo por Canal 7

Con una gran convocatoria de público pasó la primera noche. Este domingo desde las 12:30 podrán disfrutar de este evento desde la comodidad de sus hogares a través de la pantalla de Canal 7.

Hoy 16:46

Con mas de 1500 bailarines en escena y el desfile de carrozas a lo largo de la avenida Costanera totalmente colmada de familias, dieron comienzo los Corsos de la ciudad 2026 que habilitó oficialmente la Intendente Ing. Norma Fuentes con la entrega simbólica al rey Momo de las llaves de la ciudad.

Canal 7 pondrá al aire este domingo, desde las 12:30, un programa especial con lo mejor del Corso Municipal 2026, organizado por la Municipalidad de la Capital, así toda la provincia pueda disfrutar de este colorido espectáculo.

Corso 2026

La primera noche comenzó también con un homenaje a la comparsa Murua, oportunidad en que la Ing. Fuentes otorgó una plaqueta recordatoria a la familia de su pionera “Mama Chili”.

La intendente Fuentes destacó la participación de las familias y dijo que es una alegría que la ciudad pueda vibrar con la presentación de comparsas, murgas y carrozas.

Corso 2026

De la misma manera, agradeció el trabajo de muchos meses de las comparsas con los ensayos y con el vestuario de la mano de la Asociación de Amigos del Corso.

“La verdad que es una noche de alegría, por eso invitamos a todos los vecinos a que se acerquen y disfruten de dos noches de color y entusiasmo”, sostuvo la jefa comunal.

Desplegaron su música y arte durante esta primera noche: la Comparsa Bella Bahía, Comparsa Caribe Samba, Comparsa Delirio de Carnaval y Banda Gaby, Comparsa Estrella de Carnaval, Centro Murga Elegantes del Carnaval, Centro Murga Los Incomparables de la Loma, Centro Murga Los Murgueros del Oeste, Murga Ilustres del Carnaval, Carroza Vecinal Barrio Cáceres, Carroza Terra Latidos de Madre, Carroza Suceso Da Bahía y como invitada, Caribe Samba de la ciudad de Beltrán.