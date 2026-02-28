Barrio Juan Domingo Perón: atraparon a una madre que vendía drogas en su casa

La mujer atendía a su clientela durante todo el día. No usaba ninguna fachada y llamaba la atención la cantidad de personas que pasaban por allí.

Hoy 07:43

Luego de una minuciosa investigación, con orden de la Justicia de Control y Garantías se llevó a cabo un operativo antidrogas en un domicilio del barrio Juan Domingo Perón, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas en hora de la siesta, a raíz de una causa que está siendo instruida por la Dra. Flavia Loreley Torres, fiscal de la Unidad de Narcomenudeo Banda.

Con orden de la jueza Luciana Oyola, los antinarcóticos —cerca de las 14.30— ingresaron a una casa ubicada sobre calle San Juan, donde según la investigación previa funcionaría un quiosco de venta de drogas al menudeo.

Según revelaron fuentes judiciales y policiales consultadas, las averiguaciones comenzaron cuando el MPF recibió una denuncia anónima que indicaba que una joven madre —de 31 años— fingía ser ama de casa, pero su "negocio" era comercializar cocaína y marihuana.

De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, la vivienda intervenida mantenía una apariencia completamente normal desde el exterior, pero llamaba la atención la cantidad de personas que llegaban —durante las 24 horas del día— a la propiedad, permanecían escasos minutos y se retiraban.

Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron estupefacientes fraccionados que estaban escondidos en pares de medias, listos para su comercialización, siendo un total de 89 envoltorios: 30 con marihuana y 59 con cocaína, listos para la venta. Además, se incautaron recortes de nailon y una tijera, elementos comúnmente utilizados para el armado de dosis individuales. Estos indicios refuerzan la hipótesis de que la actividad ilícita no era ocasional sino sistemática.

Además de poder de la mujer secuestraron seis teléfonos celulares, 89.100 pesos, monto que los investigadores presumen proveniente de la comercialización diaria de las sustancias.

Tras la detención de la acusada —identificada como Viviana Barraza— la Fiscalía ordenó que sea alojada en la Alcaidía de la Mujer en el barrio El Rincón, a disposición de la Justicia.

En paralelo, la representante del Ministerio Público Fiscal aguarda nuevas medidas procesales, pericias sobre las sustancias secuestradas y el análisis de los dispositivos electrónicos incautados para continuar con la investigación y determinar quiénes eran los clientes y quiénes los proveedores de las sustancias.